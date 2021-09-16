Ведмедиця і ведмежа відібрали у дітей м'яч, щоб самим пограти в футбол — відео

До мережі потрапило кумедне відео, зроблене в Індії, у штаті Одіша. На околиці села діти грали в футбол, коли м'яч відскочив — буквально під лапи ведмедиці та ведмежати, які в цей момент вийшли з лісу.

Злякавшись, юні футболісти відбігли трохи далі та спостерігали за тим, що відбувається. А тварини з великим інтересом поставилися до незнайомого предмету, вирішивши, що пограють з ним самі. Вони перекочували й підкидали м'яч, а потім втекли разом з ним у джунглі. Особливо потішив футбольний матч маму-ведмедицю.

Як розповів виданню First Post представник лісового департаменту, гра з м'ячем — інстинктивна для цих тварин. «Вони досліджують і намагаються з'ясувати природу будь-якого об'єкта, який знаходять вперше», — сказав лісничий.

#WATCH | Two wild bears were seen playing football at Sukigaon in Umarkot area of Nabarangpur district, Odisha



«It is an animal instinct. They examine & try to find out the nature of any object that they find for the first time,» the DFO said on Monday.



(Video: Forest Dept) pic.twitter.com/c2YnVZqg7j - ANI (@ANI) September 14, 2021

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фото Pixabay

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