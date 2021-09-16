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Ведмедиця і ведмежа відібрали у дітей м'яч, щоб самим пограти в футбол — відео

14:45 16 вересня 2021
ведмежата

До мережі потрапило кумедне відео, зроблене в Індії, у штаті Одіша. На околиці села діти грали в футбол, коли м'яч відскочив — буквально під лапи ведмедиці та ведмежати, які в цей момент вийшли з лісу.

Злякавшись, юні футболісти відбігли трохи далі та спостерігали за тим, що відбувається. А тварини з великим інтересом поставилися до незнайомого предмету, вирішивши, що пограють з ним самі. Вони перекочували й підкидали м'яч, а потім втекли разом з ним у джунглі. Особливо потішив футбольний матч маму-ведмедицю.

Як розповів виданню First Post представник лісового департаменту, гра з м'ячем — інстинктивна для цих тварин. «Вони досліджують і намагаються з'ясувати природу будь-якого об'єкта, який знаходять вперше», — сказав лісничий.

Раніше «ФАКТИ» писали — Зграя гієн ледь не загризла левицю, але на допомогу прийшли її подруги — драматичне відео.

фото Pixabay

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