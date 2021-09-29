39-річна дочка Джорджа Буша Барбара народила первістка — у її сестри-близнючки вже троє дітей

Колишня «перша дочка США» Барбара Буш, чий батько Джордж Буш-молодший був 43-м американським президентом, народила первістка у 39 років. Дівчинці дали ім'я Кора Джорджія

Фотографії новонародженої дівчинки опублікувала у себе в Instagram щаслива тітонька — сестра-близнючка Барбари Дженна.

«Люба Кора Джорджія! Сьогодні той день, коли я познайомилася зі своєю найкрасивішою, дорогоцінною, сміливою племінницею (трохи раніше, ніж ми очікували!). Я з хвилюванням спостерігала, як моя найдорожча і сильна Барбара стала мамою. І сьогодні день, коли я закохалася! Твої двоюрідні сестри та брат з нетерпінням чекають можливості пограти з тобою, але ще не зараз», — підписала Дженна серію знімків.

У самої тележурналістки Дженни, яка одружена з Генрі Хагером з 2008 року, є вже троє дітей — восьмирічна Маргарет, шестирічна Поппі та дворічний Генрі.

Барбара Буш вийшла заміж за сценариста та актора Крейга Койна у 2018 році.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що первістка народила онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс.

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