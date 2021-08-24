Лукашенко побажав Україні «розсудливості» в світі, де «домінує глобальна недовіра»

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який обвинувачує керівництво України в недружніх кроках, все ж привітав українську державу з Днем незалежності, відзначивши «незламну волю українців», яка дозволила їм гідно пройти «довгий і болісний шлях здобуття власної державності». Вітання опубліковано на офіційному сайті президента.

За словами Лукашенка, він упевнений, що незважаючи на домінування «в світовому масштабі … глобального недовіри, конкуренції і протистояння», нашим країнам вдасться зберегти «традиційне взаємоповага, підтримку і високий рівень співпраці».

Відзначимо, що президент Росії Володимир Путін проігнорував День незалежності України.

Нагадаємо, зовсім недавно Лукашенко погрожував «поставити Україну на коліна», природно, за допомогою Москви.

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