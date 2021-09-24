Пєсков, Соловйов, Симоньян: в США схвалили санкції проти 35 росіян

Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на 2022 рік у розмірі близько 780 мільярдів доларів. У ньому передбачені санкції на вторинний ринок боргових паперів Росії та нові обмеження проти «Північного потоку-2». Також, як повідомляє видання Bloomberg, був затверджений список 35 громадян Росії, проти яких Білому дому пропонується ввести санкції. У їх число увійшли прем'єр-міністр Михайло Мішустін, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, бізнесмени Роман Абрамович і Алішер Усманов, головний редактор телеканалу RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов, мер Москви Сергій Собянін.

Цей список осіб, які порушують права людини, запропонували соратники опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков і Іван Жданов, які передали його представникам ЄС і США.

Підтримали проєкт 316 конгресменів, проти виступили 113. Тепер документ відправлять на розгляд Сенату. Після чого його ще повинен буде підписати президент США Джо Байден.

NEW: That's a wrap, folks! The House has APPROVED the national defense bill w all six counter-kleptocracy bills. This includes @KleptoCaucus @RepMalinowski @RepJohnCurtis bill naming and forcing admin to evaluate for sanctions all Navalny 35 human rights abusers and kleptocrats https://t.co/MzebvSOyma pic.twitter.com/Fsg5lhQaEP - Paul Massaro (@ apmassaro3) September 24, 2021

Дмитро Пєсков назвав законопроєкт «внутрішньопарламентськими вправами» і заявив, що його поки рано коментувати.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Європейський суд з прав людини поклав на Росію відповідальність за вбивство Олександра Литвиненка.

149

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter