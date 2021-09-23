Дональд Трамп подав до суду на свою племінницю і газету New York Times, вимагаючи 100 мільйонів доларів

45-й президент США, бізнесмен Дональд Трамп, якого журнал Time 15 вересня включив у список 100 найвпливовіших людей світу разом з принцом Гаррі та Меган Маркл, подав до суду на свою небогу та газету The New York Times.

Як повідомляє USA Today, політик вимагає компенсації в розмірі 100 мільйонів доларів — за витік конфіденційної інформації. Колишній глава держави звинуватив свою родичку та трьох журналістів в «підступній змові», метою якої було отримання документів по його податкової звітності. У позові стверджується, що журналісти The New York Times «наполегливо переслідували його племінницю Мері Л. Трамп», щоб переконати її забрати податкові звіти колишнього президента з офісу її адвоката. Вони зберігалися там після смерті батька Дональда — Фреда Трампа, який помер у 1999 році.

За журналістське розслідування 2018 року про ухилення Трампа від сплати податків, в основу якого лягли згадані документи, троє співавторів (Сьюзанн Крейг, Девід Барстоу і Расселл Бюттнер) отримали у 2019 році Пулітцерівську премію.

Ці ж документи сама Мері Трамп використовувала у своїй власній книзі «Занадто багато і завжди бракує. Як моя сім'я створила найнебезпечнішу у світі людину», яку вона опублікувала у 2020 році й де гостро критикує свого дядька. Вона називала його «соціопатом, який страждає на нарцисизм».

Раніше Мері Трамп, психолог за фахом, подала до суду на Дональда за шахрайство з майном. У своєму позові вона стверджувала, що її родичі захопили контроль над бізнес-імперією і приховували реальний розмір майна, який належав їй за законом.

«ФАКТИ» також писали — Справа на 164 мільйони доларів: Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter