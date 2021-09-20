Королева Єлизавета незадоволена планом принца Чарльза, який він хоче здійснити після її смерті

Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз збирається внести деякі зміни в інститут монархії, коли зійде на трон. Так, він давно планує скоротити число офіційних членів королівської сім'ї — максимум до семи осіб. А також хоче перетворити Букінгемський палац в Лондоні на повноцінний музей. У головну королівську резиденцію зараз пускають туристів, проте вона залишається місцем проживання монарха.

Як стверджують інсайдери, королева незадоволена тим, що її будинок, де вона виростила чотирьох своїх дітей, може перетворитися на громадське місце. Хоча Чарльз (найстарший з усіх спадкових принців сучасності, а також абсолютний рекордсмен в історії Британії за тривалістю перебування в статусі спадкоємця корони) збирається здійснити цей план лише після смерті своєї матері.

«Вона не в захваті від цієї конкретної ідеї та, звичайно, вважає, що палац повинен залишатися свого роду сімейним будинком», — наводить видання The Mirror слова королівського коментатора Ніла Сіна.

Одна з причин, з якої 72-річний Чарльз хоче «позбутися» палацу — це гігантські витрати на його утримання. Останній раз палац ремонтували після Другої світової війни. Зараз там ведуться реставраційні роботи на загальну суму в 500 мільйонів доларів, які триватимуть до 2027 року.

Поки що Єлизавета II більшу частину свого часу проводить у Віндзорському замку. А в цей момент перебуває у своєму шотландському замку Балморал — традиційному місці літнього відпочинку.

Спочатку Букінгемський палац був відомий як Букінгем-хаус і будувався для Джона Шеффілда, герцога Бекінгемського. Його придбав король Георг III у 1762, щоб зробити приватну резиденцію для королеви Шарлотти. На той момент офіційної королівською резиденцією був Сент-Джеймський палац. Потім Букінгемський палац добудували, істотно розширивши. Першим правлячим монархом, який оселився у Букінгемському палаці, стала королева Вікторія у 1837 році.

У 1993 році ряд приміщень палацу відкрили для публіки з квітня по вересень. У житлові апартаменти сторонніх, зрозуміло, не пускають.

Раніше «ФАКТИ» писали — Заповіт принца Філіпа засекретили на 90 років — заради «захисту гідності» королеви Єлизавети.

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