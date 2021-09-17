Після кораблетрощі жінка врятувала дітей грудним молоком і померла від зневоднення

40-річна жителька Венесуели Маріелі Чакон та її сім'я зазнали кораблетрощу. Велика хвиля розбила корпус їх прогулянкового човна, коли вони з розважальною метою прямували на безлюдний острів Ла Тортуга у Карибському морі.

Як повідомляє видання The Mirror, Маріелі зуміла врятувати своїх дітей, шестирічного Хосе Давида і дворічну Марію Беатріс, вигодовуючи їх протягом чотирьох днів грудним молоком на плоту за виснажливої спеки. Сама вона пила власну сечу. В результаті діти вижили, але жінка померла від зневоднення.

Рятувальники знайшли тіло Маріелі, її сина і дочку, а також їхню 25-річну няню, яка сховалася від спеки в холодильнику, який тримався на воді.

Чакон, яка пожертвувала собою заради дітей, не дожила всього три або чотири години до прибуття рятувальників. Малюки госпіталізовані зі зневодненням та опіками першого ступеня. Як стверджують лікарі, вони одужають.

Ще п'ять осіб, у тому числі чоловік Маріелі і батько дітей Ремис Девід Камблор, вважаються зниклими безвісти.

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