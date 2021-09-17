Три дива в одному: лікарі врятували матір, яка була клінічно мертва 45 хвилин, її дочку-породіллю та онуку

Лікарі медичного центру Greater Baltimore Medical Center в американському місті Балтімор (штат Меріленд) здійснили відразу три чудових порятунки.

Спочатку в лікарню поступила породілля Стейсі Файфер. Як повідомляє CBS, вона зателефонувала своїй матері Кеті Паттен, яка в цей час грала у гольф, і та поспішила до дочки. Однак після прибуття в лікарню у Кеті раптово стався серцевий напад, і вона померла. У жінки не було пульсу, вона не дихала. Кеті провела в стані клінічної смерті 45 хвилин. Але медикам буквально дивом вдалося повернути її до життя.

А тим часом виявилося, що пологи у Стейсі, яка лежала в сусідньому відділенні, проходять вкрай важко. Вони тривали в цілому 39 годин, і породілля зовсім змучилася. Кінець кінцем довелося робити екстрений кесарів розтин, щоб врятувати матір і дитину, яка застрягла у родових шляхах.

Про цю історію, яка сталася в липні, стало відомо тільки тепер. Зараз всі троє, включаючи новонароджену дівчинку, яку назвали Алора, відчувають себе добре.

Кеті, у якої тепер вісім онуків, говорить, що отримала другий шанс на життя. «Я збираюся стати краще, ніж була. І вдячна за кожну хвилину, яку маю», — говорить вона.

Лікарі також були вражені. «Я не кажу вам „будь ласка“, я кажу „дякую“. Ви навчили нас, що означає жити. Ви навчили нас, що означає не здаватися», — сказав Кеті доктор Дов Френкел, який брав участь в її реанімації.

Раніше «ФАКТИ» писали — Чудесний порятунок напередодні Трійці: в Одесі дівчинка випала з 9-го поверху, але залишилася жива.

670

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter