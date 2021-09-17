Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс на пізньому терміні вагітності взялася працювати лопатою

Принцеса Йоркська Беатріс, яка у травні цього року оголосила про те, що вагітна первістком і повинна народити восени (імовірно — вже у жовтні), відвідала дитячий хоспіс під назвою «Незабудка» (Forget Me Not Children's Hospice). Беатріс є його патроном.

Попри пізній термін вагітності, 33-річна внучка королеви Єлизавети II, дочка її середнього сина принца Ендрю і герцогині Йоркської Сари Фергюсон, зголосилася попрацювати з лопатою. Вона вирила яму, щоб закопати «капсулу часу» — послання новим поколінням.

Майбутня мама також поспілкувалася з дітьми, їхніми батьками та персоналом.

Беатріс вийшла заміж за італійського аристократа і бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці в липні минулого року.

We were absolutely delighted to welcome @yorkiebea to a special garden party last week to celebrate the 10th anniversary of Russell House.



She met some of our families, supporters, staff and volunteers & buried a time capsule in our garden! https://t.co/EOlGQLyQnZ # FMN10Years pic.twitter.com/sKicPGaKhr - ForgetMeNotChildren (@ForgetMNotChild) September 16, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали — Син королеви Єлизавети принц Ендрю серйозно хоче одружитися зі своєю колишньою дружиною.

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