Син королеви Єлизавети принц Ендрю серйозно хоче одружитися зі своєю колишньою дружиною

Середній син британської королеви Єлизавети II принц Ендрю серйозно хоче одружитися зі своєю колишньою дружиною Сарою Фергюсон — якщо зможе захиститися від звинувачень у зґвалтуванні.

Ендрю та Сара, батьки принцес Беатріс і Євгенії, офіційно розлучилися у 1996 році. Однак всі ці роки підтримують дружні стосунки. Сара, яка зберегла титул герцогині Йоркської, живе в одному будинку з колишнім чоловіком — в особняку Роял-Лодж, який знаходиться біля Віндзорського замку. Подружжя разом відпочиває, подорожує. Зовсім недавно Сара супроводжувала Ендрю в його поїздці до шотландського замку королеви Балморал.

61-річний Ендрю особливо вдячний своїй ровесниці Сарі за те, що вона підтримує його в такий непростий для нього час. Нещодавно Сара заявила в інтерв'ю, що, попри розлучення, її серце, як і раніше зберігає вірність чоловікові. А день свого весілля, 23 липня 1986 року, вона назвала одним з найкращих у своєму житті.

«Вони як і раніше дуже люблять і піклуються одне про одного. Вони жили разом під час пандемії. Це відродило щось, і я передбачаю друге весілля, якщо все піде так, як планує Ендрю», — повідомив інсайдер виданню Vanity Fair.

Тим часом адвокат герцога Йоркського Ендрю Бреттлер назвав поданий до суду США Вірджинією Джуффре позов «необґрунтованим, нежиттєздатним і потенційно незаконним». 38-річна Джуффре стверджує, що, коли їй було всього 17, її змушував займатися сексом з принцом Ендрю та іншими впливовими чоловіками бізнесмен Джеффрі Епштейн, якого через багато років визнали винним в організації проституції та педофілії. 10 серпня 2019 року Епштейн був знайдений мертвим у своїй камері.

Через зв'язки з Епштейном принц Ендрю у 2019 році був змушений скласти з себе королівські повноваження.

Раніше «ФАКТИ» писали — Фальшиву «наречену» принца Ендрю охоронці не тільки пропустили в його резиденцію, а ще й оплатили її таксі.

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