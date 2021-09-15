У національному заповіднику Масаї-Мара в Кенії туристи записали драматичне відео. Зграя гієн напала на левицю і ледь не загризла її. Потужний звір захищався, але супротивників було більше. Гієни практично повалили велику кішку на землю — так що вона на мить зникла з поля зору. Левиця явно була на волосок від загибелі. Але на допомогу їй прийшли її подруги. Прайд швидко розігнав гієн. Пізніше з'явилися кадри, де одна з левиць несе в зубах вбиту нею гієну.

Як розповів Newsflare Паріт Шах, який знімав ролик, атака гієн не була безпідставною. Все почалося з того, що три левиці вбили дитинча гієни. Тоді зграя оточила одну з левиць і атакувала її.

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