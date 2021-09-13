Вагітна жінка після діагнозу «рак» погодилась відрізати ногу, щоб врятувати дитину

У жительки британського графства Кембриджшир Кетлін Осборн, яка завагітніла третьою дитиною, діагностували рак. Лікарі надали жінці вибір: або вона погоджується на курс хімієтерапії, але тоді їй доведеться зробити аборт. Або ж їй ампутують праву ногу, щоб позбутися злоякісної пухлини кістки.

Як пише видання Мetro, Кетлін дали на роздуми тиждень, але вона вже наступного дня прийняла рішення позбутися ноги. Решту п'ять місяців вагітності вона проходила на милицях. І щасливо народила дівчинку, яку назвали Ейда-Мей. У Осборн є двоє синів — дев'ятирічний Хейден і п'ятирічний Лео. І вона давно мріяла про доньку.

«Я щаслива, що прийняла рішення відрізати ногу, тому що завдяки цьому у мене з'явилася моя дочка. Якби мені не ампутували ногу і я б пройшла хімієтерапію (яка, можливо, навіть не врятувала б мою ногу), у мене б не було дочки. Тому воно того варте», — сказала британка.

Вона сказала синам, що Трансформери зроблять їй нову кінцівку. І вони вважають, що це круто.

Перший раз у Кетлін виявили рак у віці 11 років. Хвороблива пухлина на правій нозі виявилася остеосаркомою. Дівчинка перенесла хімієтерапію і часткове видалення колінної чашечки, після чого хвороба відступила. У 2016 році, 11 років по тому, рак повернувся — на цей раз його виявили в легенях. Після лікування лікарі оголосили, що Кетлін перемогла хворобу. Але під час третьої вагітності знову з'явилася пухлина на нозі.

Зараз, після ампутації ноги, рак, на жаль діагностували вчетверте — знову в легенях. Медики попередили 28-річну жінку, що тепер їй не допоможе лікування — це вже термінальна стадія.

Так що Кетлін зараз намагається якомога більше часу проводити з дітьми, щоб у них залишилися спогади про неї.

«Я не знаю, скільки мені залишилося. Це можуть бути роки, а можуть бути й місяці. Я просто бажаю встигнути зробити те, що вони хочуть. Вони хочуть поїхати до Діснейленду, чого ми поки не можемо зробити через Covid-19, але, сподіваюся, зможемо в майбутньому. Я намагаюся робити для дітей якомога більше. Головне — це вони. Мене більше не хвилюють мої власні мрії … Поки у них є спогади про мене та їм весело зі мною, коли ще не минув час, який у нас є, я щаслива. Якщо вони будуть щасливі, я зможу піти «, — сказала Кетлін.

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Фото Kathleen Osborne

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