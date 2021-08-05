В Єгипті наречена померла через годину після весілля

У єгипетській провінції Бені-Суейф 21-річна дівчина померла через годину після одруження з обранцем, раніше в Індії померлу наречену «підмінила» її сестра. Про подію в Єгипті повідомляє The Mirror.

Ісра Шаабан після весілля відправилася в будинок чоловіка в селі. Але їй стало погано — з'явилися втома та біль в грудях. Дівчина втратила свідомість прямо у весільній сукні. Її відвезли в лікарню. Але медики не змогли реанімувати наречену — вона померла від серцевого нападу.

Трагедія шокувала жителів села, які прийшли на похорон попрощатися з дівчиною.

Раніше повідомлялося, що в Бангладеш від удару блискавки загинули відразу 15 гостей, які прямували на весілля.

Фото: The Sun

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