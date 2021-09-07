Вперше у світі: кузина королеви Єлизавети II пішки перейшла море

Знаменита британська полярна дослідниця Розі Стенсер, яка у 2004 році сама пройшла на лижах до Південного полюса, тягнучи за собою сани з вагою, що удвічі перевищувала її власну, встановила світовий рекорд. Розі та її подруга Пом Олівер пішки пройшли через Аральське море, розташоване на територіях Казахстану та Узбекистану. Насправді море (а точніше — озеро) в результаті інтенсивного забору води з основних живильних річок у 1960-х роках вже практично повністю пересохло, перетворившись на пустелю Аралкум — наймолодшу на нашій планеті.

Жінки подолали понад 600 кілометрів за 17 днів — по складному рельєфу та при виснажливій спеці.

Як повідомляє видання Daily Express, 61-річна Розі Стенсер, чиє повне ім'я Роуз Сесілія, є дочкою сера Семюела Клейтона та леді Мері Сесілії Левесон-Гоуер.

Леді Мері, яка померла у 2014, була дочкою леді Роуз Боуз-Лайон — старшої сестри матері королеви Єлизавети II, яку також звали Єлизаветою (у дівоцтві Боуз-Лайон). Так що Її Величність доводиться дослідниці кузиною.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королівський командо: двоюрідний онук Єлизавети II пішов у морську піхоту.

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