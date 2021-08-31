Королівський командо: двоюрідний онук Єлизавети II пішов у морську піхоту

Двоюрідний онук британської королеви Єлизавети II, 22-річний Артур Чатто, який раніше працював персональним тренером в одному з тренажерних залів Единбурга, пішов в морську піхоту.

Якщо Чатто пройде 32-тижневий курс необхідних тренувань, він стане першим в королівській родині дієвим офіцером морської піхоти. До нього це намагався зробити молодший син королеви принц Едвард, проте він не пройшов курс повністю, здолавши у 1987 році лише одну його третину. Артур впевнений, що здатний довести справу до кінця.

Королева в курсі рішення свого родича і пишається ним.

Як пише видання The Sun, зараз Артур, який гостює в шотландському замку королеви Балморал, готується до майбутніх тренувань, здійснюючи тривалі піші походи з ночівлею в горах.

Інші члени королівської сім'ї мали лише церемоніальні звання цього формування британських ВМС. Так, онук королеви принц Гаррі раніше був генерал-капітаном морської піхоти, хоча насправді не служив в ній. Це почесне звання у 2017 році передав принцу його дід — герцог Единбурзький. Тепер Гвррі, який залишив королівську сім'ю, змушений відмовитися від цієї честі. Місце принца займе його тітка принцеса Анна.

Артур — онук молодшої сестри королеви, нині покійної принцеси Маргарет, і Ентоні Армстронг-Джонса, графа Сноудона. У Артура є старший брат — 24-річний Семюель, який здебільшого тримається в тіні. Їхня мати — леді Сара Армстронг-Джонс. Дочка принцеси Маргарет вийшла заміж за художника і колишнього актора Деніела Чатто у 1994 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принцеса-командо: 19-річна спадкоємиця трону Бельгії взяла участь у військових навчаннях.

193

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter