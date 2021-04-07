Голодающий Навальный пожаловался на подброшенные тюремщиками конфеты

Российский оппозиционер Алексей Навальный, пытающийся протестовать против произвола в колонии, рассказал в соцсетях, что его голодовку тюремщики изо всех сил пытаются дискредитировать.

«Знаете, что оказалось самым важным на первом этапе тюремной голодовки? Проверять карманы. В них подкладывают конфеты. Первую нашли на обыске и сразу ироничные улыбки: А что это у вас, Алексей Анатольевич, конфетка? С того момента перед тем, как надеть любую вещь, бывшую без присмотра, я обыскиваю ее и выкидываю конфеты», — объясняет Навальный.

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По той же причине заключенный не ходит выпить воды без сопровождения сотрудника колонии с регистратором. В противном случае Навального легко могут обвинить в краже еды из оставленных на кухне сумок.

Тем не менее, несмотря на все меры предосторожности оппозиционера все равно обвинили на росТВ в лжеголодовке. «На всех каналах кремлевских СМИ вышли репортажи: „Навальный тайком ест печеньки“. И заключенные, и даже сотрудники (колонии) сказали: ну и вранье», — рассказал он.

«Вся банда воров от Путина и его министров до холуев внизу системы искренне не верят, что выбирая между идеями и курицей, кто-то выберет идеи», — констатировал Навальный.

Напомним, Навальный подозревает, что мог заразиться в колонии туберкулезом, но результатов обследования заключенному не показали и принять передачу с лекарствами не разрешили.

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