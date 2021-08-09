Лукашенко заявив, що легко зміг би «поставити Україну на коліна»

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко, який потрапив під міжнародні санкції, запевнив, що сам він не має наміру вводити ніяких санкцій по відношенню до України. Заява прозвучала під час т.з. «Великої розмови» з «бацькою» в Мінську 9 серпня.

Відповідаючи на питання журналіста видання Pavlovsky News, він похвалився, що разом з нелюбим українцями президентом Путіним запросто міг би перестати постачати Україні паливно-мастильні матеріали, спрогнозувавши, що тоді «на вилах повиносили і Зеленського і всіх інших».

Також він нагадав про «підленьку» (на його думку) поведінку української влади, яка свого часу сама просила у Білорусі електроенергію.

«Коли вам треба — ми продали електроенергію на 25 млн доларів. Року 2 назад Володя Зеленський дзвонить і каже:» Нічим урожай прибирати, палива немає". Я заборонив зупиняти завод і ми поставили тисячі тонн паливно-мастильних матеріалів. Все забуто! Але ми не будемо стріляти собі в ногу, тому що це і для нас буде болісно. Порядку 6-ти мільярдів доларів товарообігу. І для нас вигідно і для вас, але ви поводите себе часом дуже негарно", — заявив Лукашенко.

Нагадаємо, в Україні знайшли притулок десятки білорусів, які були змушені тікати з країни через політичні переслідування. Після резонансного вбивства керівника «Білоруського дому» Віталія Шишова президент Зеленський розпорядився про «безумовний захист» для громадян Республіки Білорусь в нашій країні.

До слова, сам Олександр Лукашенко 9 серпня заявив, що не знав про існування Шишова, тому і звинувачувати його в смерті співвітчизника не можна.

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