26.60 / 26.82 30.97 / 31.37
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

«Уже всі розуміють, що досить!»: Єлизавета II готується судитися з принцом Гаррі

15:08 22 серпня 2021
Принц Гаррі та Меган Маркл

Королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II має намір судитися зі своїм онуком принцом Гаррі. Їй, як і батькові Меган Маркл, не подобаються публічні висловлювання принца та його дружини. Королева сподівається, що родичі одумаються і припинять конфлікт, пише The Sun.

«Існує межа того, скільки вони будуть терпіти. Королеві та її сім'ї вже досить атак. Вони звернулися до адвокатів. Гаррі і Меган зрозуміють, що повторні напади неприпустимі. Уже всі розуміють, що досить!» — поділилося джерело з оточення королеви.

Також юристи Єлизавети II планують відправити попередження компанії Penguin Random House, яка готується опублікувати мемуари принца Гаррі.

«Якщо хтось був згаданий в книзі і звинувачений в чомусь безпосередньо, це може бути наклепом, а також порушенням прав на приватне сімейне життя. Є побоювання, що американська громадськість потрапляє в пастку того, що говорять Гаррі і Меган», — додало джерело.

Як писали «ФАКТИ», раніше принц Гаррі став гостем популярного в США подкасту Armchair Expert («Експерт в кріслі»), який веде голлівудський актор Дакс Шепард. В ході інтерв'ю він порівняв своє життя в Букінгемському палаці з життям в зоопарку.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Електрика

Тариф на електроенергію для українців суттєво зміниться восени: що очікувати з 1 вересня

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз&#39;єднання з DZIDZIO

«Літо спекотне в усіх сенсах»: Slavia вперше відреагувала на чутки про возз'єднання з DZIDZIO

учитель

Хто в Україні може вийти на пенсію, не чекаючи 60-річного віку: роз'яснення ПФУ

Медуза і водорості

У навали медуз в Азовському і Чорному морях три причини, але грошей на вирішення проблеми немає, — вчений

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.