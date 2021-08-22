«Уже всі розуміють, що досить!»: Єлизавета II готується судитися з принцом Гаррі

Королева Великої Британії та Північної Ірландії Єлизавета II має намір судитися зі своїм онуком принцом Гаррі. Їй, як і батькові Меган Маркл, не подобаються публічні висловлювання принца та його дружини. Королева сподівається, що родичі одумаються і припинять конфлікт, пише The Sun.

«Існує межа того, скільки вони будуть терпіти. Королеві та її сім'ї вже досить атак. Вони звернулися до адвокатів. Гаррі і Меган зрозуміють, що повторні напади неприпустимі. Уже всі розуміють, що досить!» — поділилося джерело з оточення королеви.

Також юристи Єлизавети II планують відправити попередження компанії Penguin Random House, яка готується опублікувати мемуари принца Гаррі.

«Якщо хтось був згаданий в книзі і звинувачений в чомусь безпосередньо, це може бути наклепом, а також порушенням прав на приватне сімейне життя. Є побоювання, що американська громадськість потрапляє в пастку того, що говорять Гаррі і Меган», — додало джерело.

Як писали «ФАКТИ», раніше принц Гаррі став гостем популярного в США подкасту Armchair Expert («Експерт в кріслі»), який веде голлівудський актор Дакс Шепард. В ході інтерв'ю він порівняв своє життя в Букінгемському палаці з життям в зоопарку.

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