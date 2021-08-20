Зустріч Меркель і Путіна пройшла на «дуже високому рівні»: курйозне відео

У п'ятницю, 20 серпня, в Москву з короткостроковим офіційним візитом прилетіла Федеральна канцлерка Німеччини Ангела Меркель, однак під час її зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним стався конфуз. Про це повідомляє УНІАН.

Зустріч Меркель і Путіна перервав телефонний дзвінок. Він пролунав якраз під час виступу Путіна. Меркель дістала телефон з кишені і вимкнула його.

В рамках візиту планувалося обговорити ситуацію на Донбасі, наслідки захоплення Афганістану рухом «Талібан», долю газогону «Північний потік-2», ситуацію в Білорусі, а також, можливо, отруєння Олексія Навального.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності України Ангела Меркель прилетить до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським.

Фото: скріншот відео

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