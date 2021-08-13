Меркель зустрінеться з Зеленським тільки після візиту до Путіна

У п'ятницю, 13 серпня, стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає найближчим часом Україну та Росію. Про це на брифінгу у Берліні повідомив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

Візит Меркель до Москви заплановано на 20 серпня. Там канцлер має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Двома днями пізніше Меркель відвідає Київ.

Зайберт пообіцяв повідомити деталі обох візитів на початку наступного тижня.

Про візит Ангели Меркель раніше повідомляв прессекретар президента України Сергій Никифоров. Він підкреслював, що канцлер ФРН та президент Володимир Зеленський обговорять питання безпеки та двосторонні відносини.

На повідомлення про поїздку Меркель до Москви вже відреагували у Кремлі. «Планується обговорити стан та перспективи розвитку двостороннього співробітництва у різних галузях, а також розглянути ряд актуальних міжнародних та регіональних питань», — йдеться у короткій заяві пресслужби Путіна.

Востаннє Меркель відвідувала Росію у січні 2020 року. Судячи з усього, майбутній візит стане останнім для неї на посаді канцлера. 26 вересня у Німеччині відбудуться парламентські вибори. Зміниться склад Бундестагу, після чого буде призначено новий федеральний уряд. Меркель у цих виборах не бере участь.

Відносини Німеччини та Росії за останні місяці ускладнилися ще більше. У травні Генпрокуратура РФ визнала небажаними три некомерційні організації з ФРН. Пізніше німецький оргкомітет форуму громадянських суспільств Німеччини та Росії «Петербурзький діалог» заявив про припинення всіх двосторонніх заходів та засідань германо-російських робочих груп на невизначений час у зв'язку з таким рішенням.

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