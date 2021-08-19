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Була безодня проклять від Газманова та Бабкіної: ексголовний редактор «Дождя» Зигарь розповів, як у Путіна зі співробітників телеканалу зробили «фашистів»

21:50 19 серпня 2021
Зигарь

Російський журналіст і письменник, ексголовний редактор «Дождя» Михайло Зигарь в інтерв'ю Дмитру Гордону розповів про акцію, зрежисовану російською владою по цькуванню журналістів телеканалу.

За його словами, скандал навколо «Дождя» розгорівся у січні 2014 року після показу історичної програми про Санкт-Петербург. У програмі поставили запитання про блокаду Ленінграда, яке вперше прозвучало з вуст радянського письменника Віктора Астаф'єва: «Чи треба було здати Ленінград, щоб зберегти сотні тисяч життів?»

До того моменту, коли питання зняли з сайту каналу, на нього позитивно встигли відповісти 54% учасників опитування. Програму транслювали напередодні 60-річного ювілею визволення міста від блокади.

Зигарь вважає, що питання було просто приводом, щоб почати кампанію проти телеканалу.

«Це не причина, а привід. Тому що, дійсно, в момент цієї програми ми мали якийсь неймовірний наплив того, що зараз відомо як боти, тролі … Тоді ці всі фактори, примхи сьогоднішнього життя були маловідомі. На нас відпрацьовувалися всі ці прийоми», — уточнив журналіст.

Він тоді здивувався, коли відкриваючи твіти, побачив прізвища Газманова й Бабкіної та інших персонажів, які зовсім не були цільовою аудиторією для такого роду передач.

Журналіст зрозумів, що це заздалегідь організована кампанія, яка відразу ж позначилася на співробітниках телеканалу. Скандал став приводом для відключення каналу з кабельних мереж, зазначив Зигарь.

«Це виглядало навіть витончено. Влада нічого як би не зробила … Звичайно, ми знаємо, що з Адміністрації президента подзвонили кожному власнику кожної кабельної мережі, кожному власнику супутникового оператора. І один за іншим кабельні та супутникові оператори відключили телеканал. Паралельно була дуже потужна кампанія у федеральних ЗМІ, по всіх телеканалах говорили: „Дивіться, вони фашисти, раз вони ставлять таке запитання. Хто може дозволити собі поставити таке запитання? Тільки фашисти“. Так що ми, співробітники телеканалу, стали фашистами ще до того, як інші люди стали фашистами», — додав російський журналіст.

Нагадаємо, після статті Путіна про Україну, яку стали вивчати у російській армії, Зигарь заявив, що Росією править колективний Путін.

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