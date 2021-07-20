Володимир Путін, за підписом якого нещодавно з'явилася стаття про Україну, не керує Росією одноосібно. Про це в інтерв'ю виданню «Гордон» заявив російський журналіст і письменник Михайло Зигарь.

«Не те, щоб він монстрічний велетень, який одноосібно приймає всі рішення. Він — це колектив авторів. Він — це велика невидима армія. Я вважаю, що найважливіша частина Путіна — це колективний Путін», — каже журналіст.

На його думку, велику роль в управлінні країною відіграє «бажання і готовність чиновників вгадати думку керівництва»: «Навіть якщо прийнято вважати в його оточенні, що лише він знає, тільки він може вирішити, але цей механізм, коли вони вгадують його думки, мені здається, більшою мірою керує Росією».

Михайло Зигарь, який написав книгу «Вся кремлевская рать», вважає, що російський президент «сильно змінився» і став іншим, ніж у 2000-му році, коли тільки став «у керма» в Росії.

«Моя книга про його еволюції, про дві непопулярні і непоширені речі. По-перше, вона розповідає про те, що він не єдиний. А ще про те, що він був різною людиною спочатку і, там, у 2014 році. Він пройшов дуже великий шлях. Його особисте ставлення до різнимх персонажам і до різних феноменів, різних інститутів було різним. На початку свого правління, у 2000 році, він хотів, щоб Росія вступила до НАТО, а зараз немає нічого лайливішого, ніж слово «НАТО», — додав журналіст.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський відреагував на статтю лідера РФ про українсько-російські відносини, в якій, зокрема, господар Кремля знову мусував ідею «братніх народів». «Що стосується братського народу… Як кажуть в Росії, не по-братськи так поступати. Це щось з історії Каїна і Авеля», — сказав Зеленський.

Фото з сайту Кремля.

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