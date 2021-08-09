Великобританія ввела санкції проти Лукашенка: як будуть «щемить» бацьку

Великобританія ввела пакет економічних санкцій відносно Білорусі. Офіційний привід — «триваючий підрив демократії і порушення прав людини» режимом Олександра Лукашенка.

В т.ч. вводяться заборони на польоти над Британією і приземлення білоруських авіаперевізників, обслуговування парку «державних» літаків з парку Лукашенко, імпорт калійних добрив, нафтопродуктів, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення з Білорусі; покупку цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою і державними банками, надання кредитів; надання страхування і перестрахування державним органам Білорусі.

Також Лондон вводить персональні санкції проти відомого російського бізнесмена Михайла Гуцерієва, що є давнім соратником Лукашенко.

«Режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Британія не прийме дій Лукашенко після сфальсифікованих виборів. Продукція державної промисловості Лукашенко не повинна продаватися в Британії, а наші аерокосмічні компанії не доторкнуться до його парку розкішних літаків», — прокоментував британські санкції глава МЗС країни Домінік Рааб.

Нагадаємо, раніше санкції проти режиму Лукашенка ввели в ЄС, США і Україна. На цьому тлі в ЗМІ все частіше звучать заяви політиків про прийдешнє повне поглинання Білорусі Росією.

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