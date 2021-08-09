26.74 / 26.94 31.37 / 31.75
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Великобританія ввела санкції проти Лукашенка: як будуть «щемить» бацьку

16:02 9 серпня 2021
Лукашенко і Гуцерієв

Великобританія ввела пакет економічних санкцій відносно Білорусі. Офіційний привід — «триваючий підрив демократії і порушення прав людини» режимом Олександра Лукашенка.

В т.ч. вводяться заборони на польоти над Британією і приземлення білоруських авіаперевізників, обслуговування парку «державних» літаків з парку Лукашенко, імпорт калійних добрив, нафтопродуктів, товарів, які використовуються у виробництві сигарет, а також товарів і технологій подвійного призначення з Білорусі; покупку цінних паперів та інструментів грошового ринку, випущених білоруською державою і державними банками, надання кредитів; надання страхування і перестрахування державним органам Білорусі.

Також Лондон вводить персональні санкції проти відомого російського бізнесмена Михайла Гуцерієва, що є давнім соратником Лукашенко.

«Режим Лукашенка продовжує трощити демократію і порушувати права людини в Білорусі. Ці санкції демонструють, що Британія не прийме дій Лукашенко після сфальсифікованих виборів. Продукція державної промисловості Лукашенко не повинна продаватися в Британії, а наші аерокосмічні компанії не доторкнуться до його парку розкішних літаків», — прокоментував британські санкції глава МЗС країни Домінік Рааб.

Нагадаємо, раніше санкції проти режиму Лукашенка ввели в ЄС, США і Україна. На цьому тлі в ЗМІ все частіше звучать заяви політиків про прийдешнє повне поглинання Білорусі Росією.

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Великий стаж — не завжди висока пенсія: названо особливості пенсійного законодавства країни

Долари

Українці почали масово здавати валюту: банкіри назвали причини

субсидії

Субсидії та пільги в Україні планують перераховувати по-новому

Софія Лискун

Титулована українка після провалу на Олімпіаді приголомшила рішенням завершити кар'єру в 19 років

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.