Син Лукашенка, заводи МАЗ і БелАЗ: кого ще торкнулися західні санкції проти Білорусі

Західні держави виступили єдиним фронтом проти влади Білорусі. У понеділок, 21 червня, Євросоюз затвердив четвертий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Обмежувальні заходи опубліковані в Офіційному журналі ЄС, після чого одразу ж набрали чинності. До «чорного» списку внесені 78 фізичних осіб, а також вісім державних підприємств і компаній.

«Це рішення було прийнято з огляду на ескалацію серйозних порушень прав людини в Білорусі та насильницьких репресій проти цивільного суспільства, демократичної опозиції та журналістів», — підкреслюється у заяві Ради ЄС.

Частина санкцій введена за примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня. Під них потрапили держпідприємство «Белаеронавігація», яке управляє повітряним рухом у Білорусі, а також сім фізичних осіб, зокрема гендиректор «Белаеронавігаціі» Леонід Чуро і міністр транспорту країни Олексій Авраменко.

Інші санкції стосуються репресій у Білорусі, що тривають. Серед тих, хто потрапив до «чорного» списку, син Олександра Лукашенка Дмитро, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін, заступники генпрокурора країни Олексій Стук і Геннадій Диско, декілька депутатів парламенту, серед яких заступник голови комісії Палати представників з міжнародних справи Олег Гайдукевич, а також низка суддів, прокурорів і співробітників Слідчого комітету Білорусі, зокрема його голова Дмитро Гора.

Опинилися під санкціями «Мінський автомобільний завод» (МАЗ), «Білоруський автомобільний завод» (БелАЗ), логістичний оператор «Бреміно груп» і нафтотрейдер ЗАТ «Нова нафтова компанія», компанії «Глобалкастом-менеджмент» і «Логекс», що надають послуги з митного декларування та логістики, компанія «Сохра», що просуває білоруську продукцію на зовнішніх ринках.

Фізичним особам зі списку санкцій заборонено в'їжджати на територію Європейського союзу, а їхні активи, якщо вони є у країнах ЄС, будуть заморожені. Заморожуються також активи зазначених вище компаній. Громадянам та фірмам з Євросоюзу категорично заборонено вести з ними бізнес і в будь-який спосіб фінансувати їхню діяльність.

Одразу після публікації рішення ЄС стало відомо, що свої санкції щодо влади Білорусі розширили також США, Великобританія та Канада. До списку санкцій Міністерства фінансів США увійшли 16 фізичних осіб, а також п'ять відомств та організацій, зокрема Комітет державної безпеки (КДБ) Республіки Білорусь, Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі, внутрішні війська МВС, УВС Брестського облвиконкому, а також центр ізоляції правопорушників на вулиці Окрестіна в Мінську.

В американському «чорному» списку фізичних осіб значаться прессекретарка Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт, голова Ради Республіки (верхньої палати парламенту) Наталія Качанова, командир спецпідрозділу КДБ Білорусі «Альфа» Сергій Зубков, начальник міліції Мінська Михайло Гриб, заступник міністра юстиції Сергій Калиновський, генпрокурор Андрій Швед, голова КДБ Іван Тертель, командувач внутрішніх військ Микола Карпенків, керівник міліції Бреста Олександр Астрейко, а також сім членів Центрвиборчкому Білорусі.

У Вашингтоні заявили, що розширення санкцій є відповіддю на «ескалацію насильства та репресії, які здійснює уряд Лукашенка, зокрема примусову посадку літака Ryanair».

Фото у заголовку з сайту president.gov.by: Олександр Лукашенко з синами Миколою, Дмитром (у другому ряду ліворуч) і Віктором (у другому ряду праворуч)

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