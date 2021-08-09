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Зворотний відлік для принца Ендрю: скандального сина Єлизавети ІІ звинувачують у сексуальному насильстві

10:26 9 серпня 2021
принц Ендрю

Герцог Йоркський, син королеви Єлизавети II принц Ендрю, до якого охоронці нещодавно пропустили фальшиву «наречену», може опинитися на лаві підсудних за звинуваченням у сексуальному насильстві.

Як стверджує видання Mail On Sunday, справа пов'язана з ім'ям мільярдера Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у секс-торгівлі та педофілії. Пізніше його знайшли мертвим у тюремній камері.

Так, захисник Вірджинії Джуфре зазначив, що його клієнтка, яка раніше заявляла, що представник королівської родини років зо 20 тому здійснював щодо неї акти сексуального насильства, може подати на принца Ендрю до суду. Хоча на сьогодні вона ще точно не визначилася з цього питання. Якщо рішення буде позитивним, то позов повинен надійти до суду Нью-Йорку до 14 серпня.

Американка стверджувала, що свого часу Епштейн передав її, на той момент неповнолітню, принцу Ендрю. 37-річна жінка може звинуватити члена королівської сім'ї у сексуальному насильстві, а також у нанесенні фізичного і морального збитків.

Нагадаємо, що американський мільйонер, засновник всесвітньо відомої компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee Джон Макафі не вірив у самогубство Епштейна, заявляючи, що того вбили. Адже смерть бізнесмена була вигідна багатьом відомим у світі людям з різних країн. Невдовзі Макафі також не стало — його знайшли 23 червня мертвим у іспанській в'язниці неподалік від Барселони.

Фото з Вікіпедії.

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