Самогубство чи вбивство: в іспанській в'язниці знайдений мертвим піонер антивірусних програм Джон Макафі

У середу, 23 червня, в іспанській в'язниці неподалік від Барселони був знайдений мертвим Джон Макафі, американський мільйонер, засновник всесвітньо відомої компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee. Іспанська влада повідомила, що він, вочевидь, наклав на себе руки. Подробиці поки не відомі.

Макафі було заарештовано в Іспанії за запитом США у 2020 році. В Америці його звинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великому розмірі та махінаціях з криптовалютою. У разі визнання винним 75-річному бізнесмену загрожувало тюремне ув'язнення терміном до 30 років та конфіскація майна.

За кілька годин до виявлення тіла Макафі у камері в'язниці Сант-Астеба-Сасрубірас іспанський суд схвалив його екстрадицію. Як вважають в Іспанії, це й стало причиною самогубства — бізнесмен не хотів залишатися за ґратами до кінця життя.

Однак у соцмережах піднялася хвиля відгуків на смерть Макафі. Він був дуже популярним. Люди не вірять у самогубство Джона. На його сторінці в Instagram з'явився багатозначний пост — фото з чорною буквою «Q» на білому тлі. Під постом тисячі користувачів залишили коментарі та співчуття. «Вони вбили його», «RIP», «Епштейн 2.0», «Нульовий шанс, що він наклав на себе руки».

Багато хто порівнює смерть Макафі зі смертю мільярдера Джеффрі Епштейна в американській в'язниці. Звинувачений у педофілії та примусу дівчат до проституції Епштейн за офіційною версією повісився у камері. Однак його смерть була на руку десяткам впливових людей у різних країнах, зокрема британському принцу Ендрю, Біллу Клінтону та іншим. Макафі був упевнений, що Епштейна вбили. Він неодноразово висловлював скептицизм з приводу версії самогубства Джеффрі. Джон заявляв, що співкамерника Епштейна вивели з камери за шість годин до смерті мільярдера, відеокамери були вимкнені, а охоронців у цьому блоці рано відправили додому.

Макафі двічі попереджав про те, що його теж хочуть вбити. Він залишав повідомлення на своїй сторінці у Twitter. 15 жовтня 2020 він опублікував наступний твіт: «Знай, що, якщо я повішуся, як Епштейн, це буде не моя провина».

Раніше, ще у 2019 році, він писав, що представники влади США відправляють йому «приховані повідомлення з погрозами». І він зробив собі татуювання зі словом Whackd, яке на сленгу означає «убитий». «Отримав натяки від офіційних осіб США, які, по суті, говорять: „Ми йдемо за тобою, Макафі! Ми збираємося вбити тебе“. Я зробив сьогодні татуювання про всяк випадок. Якщо я покінчу життя самогубством, я цього не робив. Мене вбили. Перевір мою праву руку», — писав Макафі.

Джон Макафі зайнявся розробкою антивірусного програмного забезпечення ще у 1987 році. Тоді ж зареєстрував свою компанію McAfee. У 2011 році корпорація Intel купила її за 7 мільярдів доларів. Назву було збережено. Особисті статки Джона у кращі дні оцінювалося у 100 мільйонів доларів, однак він зазнав великих збитків під час глобальної фінансової кризи у 2008 році.

Після продажу компанії бізнесмен переселився до Белізу. Він оголосив, що займеться вивченням та виробництвом антибіотиків. Однак у 2013 році Макафі повернувся до США, тому що у Белізі його хотіли посадити за вбивство сусіда, а також незаконне зберігання та торгівлю зброєю.

Він знов покинув Америку, коли його запідозрили в ухиленні від сплати податків. Макафі подорожував Європою. Його ексцентрична поведінка неодноразово ставала причиною неприємностей з законом. У серпні минулого року він був заарештований у Норвегії за носіння жіночої білизни в аеропорту. Джон вирішив використовувати її як захисну маску від коронавірусу. «Я переконаний, що це найбезпечніший з доступних методів захисту, і я відмовляюся носити що-небудь ще заради свого ж здоров'я», — заявив тоді Макафі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що в Росії наклав на себе руки 32-річний Єгор Башлачов, син культового рок-музиканта Олександра Башлачова. Єгор повторив долю свого батька.

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