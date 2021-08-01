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Чоловіка принцеси Євгенії засікли на яхті в обіймах моделей

12:02 1 серпня 2021
Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом

Чоловікові онуки британської королеви принцеси Євгенії доведеться пережити неприємну розмову з дружиною. Як повідомляє видання The Sun, поки Євгенія перебуває вдома у Віндзорі з їхнім сином Августом, який народився 9 лютого цього року, Джека Бруксбенка засікли на яхті біля узбережжя італійського острова Капрі в компанії трьох гламурних жінок у бікіні — колишнього редактора журналу Glamour Рейчел Заліс та італійських моделей Марії Буччеллаті та Еріки Пелозіні.

Джека папараці сфотографували в обіймах Марії. Сама Буччеллаті також опублікувала фото з чоловіком принцеси у себе в Instagram. А Еріка кілька разів з'являлася на палубі топлес, не соромлячись Бруксбенка і членів екіпажу.

Джек і Марія

Бізнесмен Джек — менеджер марки текіли Casamigos, заснованої кінозіркою Джорджем Клуні. На Капрі він прибув у відрядження. 35-річний Бруксбенк брав участь в організації благодійного балу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принцеса Євгенія поділилася милим відео свого чотиримісячного сина з акулою.

фото Instagram

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