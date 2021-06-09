Принцеса Євгенія поділилася милим відео свого чотиримісячного сина з акулою

Онука британської королеви Єлизавети, принцеса Йоркська Євгенія, поділилася в Instagram милим відео свого сина Августа. Чотиримісячний малюк грає з великою іграшковою акулою. Таким чином 31-річна Євгенія і її сім'я відсвяткували Всесвітній день океанів.

«Сьогодні Всесвітній день океанів. День, щоб вшановувати наші чудові океани та всіх створінь, які в них живуть … День, щоб привернути увагу до чогось такого важливого в нашому житті … і день, щоб пригорнутися до пухнастих акул», — підписала принцеса свій пост.

Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк вперше стали батьками 9 лютого цього року. Малюк Август Філіп Хок народився в Лондоні. 4 червня народила другу дитину Меган Маркл — дружина кузена Євгенії принца Гаррі. На свого первістка зараз чекає старша сестра Євгенії — принцеса Беатріс.

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