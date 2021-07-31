Десять днів в квартирі з трупом сина: страшні подробиці смерті зірки російських серіалів

У Москві, в квартирі на Мосфільмівській вулиці знайшли мертвим 46-річного актора Максима Михайліна, відомого своїми ролями в серіалах «Марш Турецького» і «Закон і порядок». Ця смерть вразила журналістів не менше раптової кончини режисера фільму «Москва сльозам не вірить» Володимира Меньшова, адже, як з'ясувалося, тіло актора пролежало 10 днів в квартирі, яку він ділив з 69-річною тяжкохворою матір'ю, повідомляє КП .

Кілька років тому Любов Михайлівна перенесла два інсульти. Після цього її паралізувало, син виявився єдиним, хто за нею доглядав.

Коли в поліцію звернулася подруга сім'ї, Світлана Іванівна, оперативники відкрили двері квартири, і перед ними постала страшна картина.

«У квартирі було знайдено тіло 46-річного актора Максима Михайліна. У сусідній кімнаті оперативники знайшли його мати, 69-річну Любов Михайлівну. Жінка була при смерті і не могла навіть поворухнутися. Всі ці 10 днів Любов була одна і не могла покликати на допомогу. Коли її знайшли, жінка була в передсмертному стані, голодна і зовсім розбита смертю сина», — розповів друг сім'ї артиста.

Зараз за життя жінки борються лікарі.

Михайлін звільнився з Московського Драматичного театру Армена Джигарханяна якраз для того, щоб піклуватися і доглядати паралізовану маму. Друзі вважають, що актор дуже страждав від нереалізованості і почав пити. І вже згубна звичка могла привести до його раптової смерті.

Нагадаємо, раніше в Москві раптово помер один з адвокатів, які брали участь у справі російського актора Михайла Єфремова, чию касацію має розглянути суд. Попередня причина смерті адвоката — міокардит, ураження серцевого м'яза.

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