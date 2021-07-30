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Адвокат у справі Михайла Єфремова раптово помер уві сні

10:18 30 липня 2021
Михайло Єфремов

Один з адвокатів, які брали участь у справі російського актора Михайла Єфремова, чию касацію повинен розглянути суд, раптово помер.

Як пише «КП», Вадим Нікулін помер уві сні. Попередня причина смерті — міокардит, ураження серцевого м'яза.

Втім, рідні Нікуліна стверджують, що адвокат на здоров'я не скаржився, він займався спортом і не зловживав спиртним. Вадим Нікулін представляв інтереси цивільної дружини загиблого кур'єра, Ірини Стерхової. Однак її в справу «не пускали» — потерпілою була визнана офіційна дружина жертви ДТП Маргарита Захарова.

Проте Нікулін брав участь в судовому процесі у Рязані, де Стерхова подала позов про визнання її утриманкою цивільного чоловіка, так як вони прожили разом більше 20 років, і сім'ю забезпечував саме Сергій Захаров.

Видання зазначає, що у Ірини Стерхової були шанси виграти справу. А зараз стає не зрозумілим, чим все закінчиться.

Нагадаємо, що адвокати Єфремова Роман Філіппов і Петро Хархорін подали касаційну скаргу, вказавши на помилки попередніх інстанцій — захисники вважають, що пом'якшувальні обставини були враховані не в повній мірі.

Фото з Вікіпєдії.

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