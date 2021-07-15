Президент Бразилії потрапив до лікарні після десятиденного нападу гикавки

Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували після того, як він понад десять днів страждав безперервними нападами гикавки.

Спочатку його помістили у військовий госпіталь міста Бразиліа, а потім перевели в клініку Сан-Паулу. Як повідомляє видання Metro, Болсонару знаходиться під наглядом лікарів, які вирішують, чи потрібна 66-річному главі держави операція. У нього сильні болі в животі. Підозрюють непрохідність кишківника.

Син президента Флавіо розповів, що його батько переніс процедуру з видалення рідини зі шлунка. І що йому важко розмовляти.

У 2018 році на Жаїра Болсонару напали з ножем під час передвиборчої кампанії і поранили його поранили в живіт, пошкодивши кишківник. Він втратив 40% крові і переніс кілька операцій.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Бразилія зіткнулася з серйозним політичною та коронавірусною кризою.

фото Twitter

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