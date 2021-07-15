27.17 / 27.36 32.04 / 32.39
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Президент Бразилії потрапив до лікарні після десятиденного нападу гикавки

10:25 15 липня 2021
Жаїр Болсонару в лікарні

Президента Бразилії Жаїра Болсонару госпіталізували після того, як він понад десять днів страждав безперервними нападами гикавки.

Спочатку його помістили у військовий госпіталь міста Бразиліа, а потім перевели в клініку Сан-Паулу. Як повідомляє видання Metro, Болсонару знаходиться під наглядом лікарів, які вирішують, чи потрібна 66-річному главі держави операція. У нього сильні болі в животі. Підозрюють непрохідність кишківника.

Син президента Флавіо розповів, що його батько переніс процедуру з видалення рідини зі шлунка. І що йому важко розмовляти.

У 2018 році на Жаїра Болсонару напали з ножем під час передвиборчої кампанії і поранили його поранили в живіт, пошкодивши кишківник. Він втратив 40% крові і переніс кілька операцій.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Бразилія зіткнулася з серйозним політичною та коронавірусною кризою.

фото Twitter

111

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каменських

«До гінеколога можна не ходити «: Каменських розкритикували за знімок в провокаційній позі

Медуза

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

жінка

Зовсім не соромляться дітей: курорт на Азовському морі окупували нудисти

дівчина з ноутбуком

Чому люди беруть позики?

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.