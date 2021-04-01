Бразилия столкнулась с серьезным политическим и коронавирусным кризисом

В Бразилии налицо политический и эпидемиологический кризис. В стране все руководство армии, авиации и флота подало в отставку из-за попыток президента Жаира Болсонару навязать армии излишний контроль. В свою очередь, население Бразилии недовольно тем, как власти борются с пандемией коронавируса. Об этом пишет Би-би-си.



По данным сайта worldometers.info, страна находится на втором месте после США по количеству выявленных случаев COVID-19. С начала пандемии число таких случаев приближается к 13 миллионам. В общей сложности от коронавируса уже скончалось почти 314 тысяч человек.

Бразильские эпидемиологи опасаются, чтобы Бразилия не стала глобальной угрозой здоровью всего человечества.

Вместе с тем, президент Болсонару неизменно отказывался вводить локдаун, утверждая, что ущерб, причиненный экономике, будет иметь более разрушительные последствия, чем сам коронавирус.

В правительстве царит хаос. За время пандемии в стране уже четвертый министр здравоохранения. В понедельник в отставку подали министры обороны и иностранных дел. Главу МИД обвинили в том, что его ведомство не поддерживало нужных отношений с Китаем, что вылилось в нехватку вакцин от коронавируса. На данный момент в Бразилии вакцинировано чуть более 8% населения.



Вслед за двумя министрами в конце марта в отставку подали командующие сухопутными силами, авиацией и флотом. В истории Бразилии еще не бывало такого, чтобы вся военная верхушка уходила в отставку из-за разногласий с президентом.

Издание пишет, что много нареканий вызывает сама личность президента. Болсонару не раз замечали в расистских, гомофобских и женоненавистнических высказываниях.

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