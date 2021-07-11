Загибель дитини: в Москві хлопчик-аутист викинув з вікна маленьку дитину

В Росії, де минулого року мати викинула з вікна дочок, сталася аналогічна трагедія. У Москві 13-річний хлопчик викинув сестру з вікна сьомого поверху. Дівчинці було всього вісім днів. Немовля загинуло. Про це повідомляє Telegram-канал «112».

Хлопчик хворий на аутизм. Про те, де в цей момент були батьки, невідомо.

Аутизм — це розлад, що виникає через порушення розвитку головного мозку. При такому синдромі спостерігається виражений дефіцит емоційних проявів і сфери спілкування. Для людини, що страждає на аутизм, характерні обмежені інтереси і повторювані дії.

Як писали «ФАКТИ», подібні трагічні випадки трапляються і в Україні. Так, в Білій Церкві понад рік тому 20-річна жінка вдома народила дитину і викинула її з вікна квартири на 7-му поверсі. Суд засудив горе-матір до трьох років позбавлення волі.

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