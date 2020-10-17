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В России мать выбросила из окна дочерей и пыталась покончить с собой

15:20 17 октября 2020
Окно

В России в Саратове женщина выбросила из окна своей квартиры родных дочерей. Инцидент произошел в доме № 60 на Ново-Астраханском шоссе, сообщает Telegram-канал Mash.

Детям около 8 и 5 лет. Выпали они из окна четвертого этажа — врачи госпитализировали малышек в детскую больницу. Также на скорой (вместе с конвоем) забрали мать. По версии следствия, она таким образом планировала убить детей.

По сообщениям российских СМИ, оба ребенка находятся в тяжелом состоянии. Выбросив детей, женщина попыталась совершить самоубийство, но ее вовремя спасли медики. Известно также, что родители девочек ссорились в квартире. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух малолетних лиц».

Как писали «ФАКТЫ», в Белой Церкви около года назад 20-летняя женщина дома родила ребенка и выбросила его из окна квартиры на 7-м этаже. Суд приговорил горе-мать к трем годам лишения свободы.

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