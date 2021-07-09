Таїланд посилює карантин: що потрібно знати українцям
У кількох провінціях Таїланду, на курортах якого люблять відпочивати українці, в зв'язку з пандемією коронавірусу вводиться комендантська година. Про це в Facebook повідомляє Посольство України в Таїланді.
Через спалах коронавірусу посилені обмежувальні заходи в провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.
Введено:
- комендантську годину з 21:00 до 04:00 (за винятком термінової, наприклад медичної, необхідності);
- заборона на зібрання більше 5 осіб;
- припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;
- закриття громадських/розважальних закладів, що не становлять першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00 год; обмежені години роботи парків;
- максимальне заохочення роботи з дому;
- введення обмежень на поїздки між провінціями.
Нагадаємо, Туреччина з липня відмінила ряд карантинних обмежень.45
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