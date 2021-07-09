Таїланд посилює карантин: що потрібно знати українцям

У кількох провінціях Таїланду, на курортах якого люблять відпочивати українці, в зв'язку з пандемією коронавірусу вводиться комендантська година. Про це в Facebook повідомляє Посольство України в Таїланді.

Через спалах коронавірусу посилені обмежувальні заходи в провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

Введено:

комендантську годину з 21:00 до 04:00 (за винятком термінової, наприклад медичної, необхідності);

заборона на зібрання більше 5 осіб;

припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;

закриття громадських/розважальних закладів, що не становлять першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00 год; обмежені години роботи парків;

максимальне заохочення роботи з дому;

введення обмежень на поїздки між провінціями.

Нагадаємо, Туреччина з липня відмінила ряд карантинних обмежень.

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