27.17 / 27.36 32.09 / 32.45
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Таїланд посилює карантин: що потрібно знати українцям

20:09 9 липня 2021
Таїланд

У кількох провінціях Таїланду, на курортах якого люблять відпочивати українці, в зв'язку з пандемією коронавірусу вводиться комендантська година. Про це в Facebook повідомляє Посольство України в Таїланді.

Через спалах коронавірусу посилені обмежувальні заходи в провінціях: Бангкок, Накхон Патом, Наратхіват, Сонгкхла, Патхум Тані, Паттані, Яла, Самут Пракарн, Самут Сакхон.

Введено:

  • комендантську годину з 21:00 до 04:00 (за винятком термінової, наприклад медичної, необхідності);
  • заборона на зібрання більше 5 осіб;
  • припинення руху громадського транспорту з 21:00 до 03:00;
  • закриття громадських/розважальних закладів, що не становлять першочергову необхідність для громадян з 20:00 до 04:00 год; обмежені години роботи парків;
  • максимальне заохочення роботи з дому;
  • введення обмежень на поїздки між провінціями.

Нагадаємо, Туреччина з липня відмінила ряд карантинних обмежень.

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Таюне

«Квіточка Таюне» вирушила за кордон без чоловіка: Олег Винник вирішив стати мореплавцем

Костянтин Меладзе

«Виглядав як загнаний звір»: екс-дружина Валерія Меладзе розповіла, як жилося його братові Костянтину в першому шлюбі

Несподіваний «атракціон» на курорті: у Залізному Порту дельфін розважав туристів

Несподіваний «атракціон» на курорті: у Залізному Порту дельфін розважав туристів

Чисте море

Чисте море, без медуз та блох: українці показали відео з найчистіших курортів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.