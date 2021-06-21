Туристу на замітку: які обмеження скасовує Туреччина з 1 липня

У Туреччині з 1 липня скасовують комендантську годину, а також вводять інші послаблення для жителів і туристів. Будуть скасовані обмеження для роботи кафе і ресторанів, скасовуються заборони на міжміські поїздки. В цілому Туреччина готова до великого потоку відпочиваючих. Як повідомляє Anadolu, про це оголосив президент Реджіп Тайіп Ердоган.

Туристам, які прилітають на турецькі курорти, доведеться, як і раніше, реєструватися перед поїздкою, отримувати код HES і пред'являти його контролюючим органам. За замовчуванням код дійсний протягом року.

«Застосування коду HES буде продовжено і розширено. Подробиці будуть викладені в наказі Міністерства внутрішніх справ», — пообіцяв Ердоган.

Туризм в Туреччині суттєво постраждав від карантинних обмежень. За перші чотири місяці число іноземних візитерів скоротилося на третину в порівнянні з тим же періодом минулого року, і поки немає надії на повернення до доковідних показників.

Тим часом в Туреччині пішла на спад хвиля коронавірусу. За останню добу виявлено всього 409 нових хворих. Влада вважає, що все завдяки активній вакцинаційній кампанії. За словами Ердогана, за останній тиждень Туреччина вийшла на перше місце в світі по числу зроблених щеплень (з урахуванням кількості населення).

Фото pixabay.com

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