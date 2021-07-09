Крихітний малюнок Леонардо да Вінчі продали за 12 мільйонів доларів
На аукціоні Christie's за 12,2 мільйона доларів продали малюнок під назвою «Голова ведмедя». Розміри виконаного срібним олівцем начерку авторства знаменитого італійського художника епохи Відродження Леонардо да Вінчі — сім на сім сантиметрів.
Як повідомляє CNN, в приватних колекціях знаходиться всього лише вісім малюнків да Вінчі — включаючи й цей. Він кілька разів міняв власників за останні століття. Так, у 1860 році він був проданий на аукціоні Christie's усього за 2,5 фунта стерлінгів (за нинішнім курсом це становило б 430 доларів). «Голова ведмедя» виставлялася в різних музеях світу — зокрема в Національній галереї Лондона, Луврі Абу-Дабі, петербурзькому Ермітажі.
Представники аукціонного дому назвали цю роботу, на якій є підпис живописця, «маленькою, але чудовою». І відзначили, що це «безсумнівно, буде одним з останніх малюнків Леонардо, які коли-небудь з'явилися на ринку».
Спочатку очікувалося, що ціна на цей ескіз може дійти до 17 мільйонів доларів. Хоча ціна в підсумку виявилася нижчою, проте лот все ж встановив рекорд для малюнків Леонардо. Попереднім рекордсменом був малюнок «Кінь і вершник», який у 2001 році був проданий за 11,2 мільйона доларів.
Абсолютний рекорд серед малюнків старих майстрів належить «Голові музи» Рафаеля, яка у 2009 році пішла з молотка за 49 мільйонів доларів.
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Фото ri Christie's stie's286
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