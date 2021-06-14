Найдорожчий собака в Австралії: фермер продав свого пса за 35 тисяч доларів

Австралійські фермери Девід і Сара Лі зі штату Вікторія продали свого вівчарського собаку породи келпі на аукціоні за рекордну суму. Дворічний пес на прізвисько Юлука Гувер пішов з молотка за 35 200 американських доларів. Таким чином він став найдорожчим собакою, проданої в Австралії. Як повідомляє видання Daily Mail, попередній національний рекорд ціни, встановлений у 2019 році, становив 25 тисяч доларів. А абсолютний світовий рекорд, 37 тисяч доларів, належить собаці, яка була продана у Великобританії.

За словами господаря, Гувер абсолютно особлива тварина, яка, здається, «дійсно розуміє, що відбувається» — хіба що не розмовляє. У нього чудовий характер і свій особливий підхід до роботи — пес однаково добре працює як з великою рогатою худобою, так і з вівцями.

«Він працював би й вісім днів на тиждень, якби йому дозволили», — говорить містер Лі.

Хороші вівчарські пси зараз зросли в ціні, оскільки через пандемію та обмеження на в'їзд в країну на австралійських фермах відчувається нестача працівників.

Гувер (зліва) з колишніми господарями

Раніше «ФАКТИ» писали, що кімнатну рослину в горщику продали на аукціоні в Новій Зеландії за 19 тисяч доларів.

фото Instagram

579

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter