Переріс батька та матір: зріст 15-річного сина Дональда та Меланії Трамп перевищив два метри

У мережі з'явилися нові фото молодшого сина 45-го президента США Дональда Трампа. Як повідомляє видання Daily Mail, 15-річний Беррон Трамп засвітився у Нью-Йорку разом зі своєю матір'ю Меланією. Вони разом виходили з хмарочоса Трамп-тауер (Trump Tower), в якому у колишнього глави держави є власна резиденція.

Школяр, який допомагав мамі нести її сумку від Louis Vuitton, буквально височів над нею - хоча у самій Меланії, колишньої моделі, зріст зовсім не маленький - 180 сантиметрів. Зріст Дональда Трампа, за різними даними, оцінюється від 188 до 190 сантиметрів. А ось у їхнього спільного сина цей параметр вже на пів сантиметра перевищує два метри.

Дотепер найвищим в сім'ї вважався середній син Дональда Ерік Трамп - майже 196 сантиметрів. Але з минулого року молодший єдинокровний брат-підліток вже переріс і його.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Меланію Трамп розкритикували за «похмуре» привітання сина з 15-річчям.

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