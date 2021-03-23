Меланию Трамп раскритиковали за «мрачное» поздравление сына с 15-летием

Бывшая первая леди США Мелания Трамп поздравила своего единственного сына Бэррона с 15-м днем рождения в соцсети Twitter. Супруга 45-го президента США написала: «Счастливого дня рождения, BWT», сопроводив пост тремя сердечками и фото с воздушными шариками в виде цифр 1 и 5. BWT — инициалы полного имени Бэррона Уильяма Трампа.

Happy birthday BWT pic.twitter.com/8AVZEhLeMg — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) March 20, 2021

Пользователи сети тут же раскритиковали 50-летнюю экс-модель, сочтя фото слишком мрачным. «Можно было найти более веселую картинку. Эта выглядит слишком болезненно», «С днем рождения, Бэррон. Но использование черных цифр кажется мне странным», «Выглядит мрачно и даже пугающе», — писали в комментариях.

Были комментарии и в поддержку Мелании. «Могут наконец хейтеры Трампов сделать перерыв в своей ненависти?», «Читаю все эти ответы… Люди такие больные. Это просто мать поздравляет сына», — отреагировали сочувствующие.

Это первый день рождения Бэррона за последние четыре года, который он празднует за пределами Белого дома. В настоящее время семья Трампа проживает во Флориде — в его поместье Мар-а-Лаго.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Дональда и Меланию Трамп пытаются выселить из их флоридского имения.

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