У порту Дубая Джебель Алі прогримів потужний вибух на борту контейнеровоза, який після цього загорівся. Як повідомляє CNN, вибух, який струсонув будівлі в радіусі 15 кілометрів від епіцентру, було чути по всьому місту. У соцмережах з'явилися відео вогненної кулі, що виникла в небі.

Інформації про жертви поки не надходила. Пожежу вдалося загасити. Причини вибуху з'ясовуються.

This was the explosion heard across Dubai tonight. Details to follow. Praying all are safe. Via @xmufaxsam_ pic.twitter.com/pGUPYx0rUj - Lovin Dubai | @lovindubai) July 7, 2021

Раніше «ФАКТИ» писали про вибухи в центрі Москви — загорівся склад піротехніки.

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