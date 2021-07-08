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Світ

У Дубаї прогримів потужний вибух — відео

7:29 8 липня 2021
вибух

У порту Дубая Джебель Алі прогримів потужний вибух на борту контейнеровоза, який після цього загорівся. Як повідомляє CNN, вибух, який струсонув будівлі в радіусі 15 кілометрів від епіцентру, було чути по всьому місту. У соцмережах з'явилися відео вогненної кулі, що виникла в небі.

Інформації про жертви поки не надходила. Пожежу вдалося загасити. Причини вибуху з'ясовуються.

Раніше «ФАКТИ» писали про вибухи в центрі Москви — загорівся склад піротехніки.

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