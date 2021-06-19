Вибухи в центрі Москви: на набережній горить склад піротехніки
У Москві, на Лужнецкой набережній, загорівся склад з піротехнікою, чути вибухи. Пожежі присвоєно другий ранг складності, передає «360» з посиланням на джерело в екстрених службах.
За попередніми даними, площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Вогонь вже перекинувся на сусідню будівлю. Рятувальники виїхали на місце.
Здалеку видно величезний стовп сірого диму. Лунають вибухи, які чути за кілька кілометрів. В повітрі крізь дим помітні розриваються феєрверки.
У московському главку МНС повідомили інформаційного ресурсу, що їм надійшло багато заявок за різними адресами. На місце виїхали підрозділи рятувальників.
Очевидці повідомили, що вибухи чути в районі парку Горького.
Відомостей про постраждалих поки не надходило.
Через пожежу рух транспорту на Лужнецкой набережній обмежена на двох смугах з трьох.
Нагадаємо, раніше в російському Новосибірську стався потужний вибух і пожежа на газовій автозаправної станції.131
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