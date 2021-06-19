Вибухи в центрі Москви: на набережній горить склад піротехніки

У Москві, на Лужнецкой набережній, загорівся склад з піротехнікою, чути вибухи. Пожежі присвоєно другий ранг складності, передає «360» з посиланням на джерело в екстрених службах.

За попередніми даними, площа пожежі склала 150 квадратних метрів. Вогонь вже перекинувся на сусідню будівлю. Рятувальники виїхали на місце.

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Здалеку видно величезний стовп сірого диму. Лунають вибухи, які чути за кілька кілометрів. В повітрі крізь дим помітні розриваються феєрверки.

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У московському главку МНС повідомили інформаційного ресурсу, що їм надійшло багато заявок за різними адресами. На місце виїхали підрозділи рятувальників.

Очевидці повідомили, що вибухи чути в районі парку Горького.

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Відомостей про постраждалих поки не надходило.

Через пожежу рух транспорту на Лужнецкой набережній обмежена на двох смугах з трьох.

Нагадаємо, раніше в російському Новосибірську стався потужний вибух і пожежа на газовій автозаправної станції.

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