Конкуренту Лукашенка дали 14 років в'язниці

Один з білоруських опозиціонерів і екс-кандидат у президенти РБ Віктор Бабарико, чий штаб ще восени минулого року разом з іншими опозиційними силами висував умови Олександру Лукашенку, отримав 14 років в'язниці.

Як повідомляє «Еврорадіо», колишньому банкіру (він очолював Бєлгазпромбанк) інкримінували «одержання хабара в особливо великому розмірі» і «легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом».

Політик, затриманий влітку 2020 року, себе винним не визнає.

Нагадаємо, що днями Лукашенко заявив про викриття у Білорусі «сплячих терористичних осередків» і «загонів самооборони», до створення яких нібито причетні … Україна, Німеччина, США, Польща і Литва.

Фото Віктора Бабарики із соціальних мереж.

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