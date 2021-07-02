Т.зв. «Президент» Білорусі Олександр Лукашенко заявив про викриття в країні «сплячих терористичних осередків» і «загонів самооборони», до створення яких нібито причетні … Україна, Німеччина, США, Польща і Литва. Саме тому, за його словами, він доручив прикордонникам повністю перекрити кордон з Україною.

«Україна, Литва, Польща, США і Німеччина координували «насильницьку зміну влади «в Білорусі, яка повинна була відбутися в «день Х», — заявив Лукашенко на урочистих зборах на честь Дня Незалежності, пообіцявши пред'явити претензії канцлеру Німеччини за підсумками «масштабної антитерористичної операції».

Розповів Лукашенко і про запобігання замаху на пропагандиста Григорія Азаренко, який стався в ніч на 1 липня, причому зброю для цього було привезено з України та заховано в Гомельській області

Довідково: Азаренок — білоруський пропагандист державного «Столичного телебачення». Це він звинувачував передвиборний штаб Світлани Тіхановском в намірі побудувати в Білорусі «болотний концтабір» і порівнював протестуючих з нацистами. Йому приписують і створення телевізійного сюжету про нібито комфортні умови в СІЗО на вулиці Окрестіна в Мінську.

А в квітні на державному телеканалі ОНТ показали відеосюжет про план «Тиша», розроблений за кордоном, який включав фізичну ліквідацію Лукашенко, його сім'ї, ключових фігур у владі, а потім захоплення держустанов і військових частин. Тоді затримали трьох «змовників», які визнали себе винними.

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