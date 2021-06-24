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Помер легендарний диктор Балашов: знакові моменти біографії

7:26 24 червня 2021
Балашов

У Москві помер радянський теле- і радіоведучий Віктор Балашов. Йому йшов 97-й рік. Про це повідомили російські ЗМІ.

Причина смерті диктора не називається.

Саме Балашов 12 квітня 1961 року озвучив в ефірі повідомлення про політ Юрія Гагаріна в космос.

Віктор Балашов народився 24 грудня 1924 року у Москві. Воював. У 1944 році, пройшовши відбірковий конкурс, був прийнятий на Всесоюзне радіо диктором-практикантом.

Навчався майстерності у Юрія Левітана. Працював диктором Всесоюзного радіо і Центрального телебачення. Вів програми «Время», «Голубой огонек» та інші.

Телевізійну кар'єру Балашов завершив у 1996 році.

Нагадаємо, кілька днів тому в Росії помер генеральний директор «Громадського телебачення Росії» Анатолій Лисенко.

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Помер легендарний диктор Балашов: знакові моменти біографії

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