Помер легендарний диктор Балашов: знакові моменти біографії
У Москві помер радянський теле- і радіоведучий Віктор Балашов. Йому йшов 97-й рік. Про це повідомили російські ЗМІ.
Причина смерті диктора не називається.
Саме Балашов 12 квітня 1961 року озвучив в ефірі повідомлення про політ Юрія Гагаріна в космос.
Віктор Балашов народився 24 грудня 1924 року у Москві. Воював. У 1944 році, пройшовши відбірковий конкурс, був прийнятий на Всесоюзне радіо диктором-практикантом.
Навчався майстерності у Юрія Левітана. Працював диктором Всесоюзного радіо і Центрального телебачення. Вів програми «Время», «Голубой огонек» та інші.
Телевізійну кар'єру Балашов завершив у 1996 році.
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