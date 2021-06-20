Помер відомий журналіст: названа причина

У Москві помер відомий радянський і російський тележурналіст, генеральний директор «Громадського телебачення Росії» Анатолій Лисенко. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Журналісту було 84 роки. Він тривалий час хворів.

Анатолій Лисенко народився у Вінниці в 1937 році. Незабаром сім'я переїхала в Москву. У 1960 році він закінчив економічний факультет Московського інституту інженерів залізничного транспорту. Ще під час навчання був позаштатним автором та ведучим молодіжних програм. Потім працював старшим редактором на Центральному телебаченні Держтелерадіо СРСР.



З квітня 1987 року керував програмою «Погляд», яка багато в чому вплинула як на радянське телебачення, так і на атмосферу в країні в цілому. Брав участь у створенні телеканалу «ТВ Центр». Саме Лисенко запропонував Владиславу Лістьєву ідею програми «Поле чудес».

У колективі з ним зверталися на «ти» й на прізвисько «Лисий», а Влад Лістьєв називав його «Папою».

З 2012 року Лисенко очолював «Громадське телебачення Росії».

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