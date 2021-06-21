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США, ЄС, Канада та Великобританія ввели санкції проти Білорусі: хто потрапив під удар

18:40 21 червня 2021
Санкції

Після затримання в аеропорту Мінська опозиційного журналіста Романа Протасевича країни Євросоюзу, США та Канада ввели санкції проти Республіки Білорусь. Про це повідомляє Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

США ввели санкції проти 16 громадян Білорусі, а також Комітету державної безпеки Республіки цієї країни, внутрішніх військ МВС та Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

Великобританія прийняла обмежувальні заходи до ряду фізичних осіб Білорусі, а також проти Білоруської нафтової компанії. Канада через порушення прав людини ввела санкції проти 17 фізичних осіб і п'яти організацій з Білорусі.

Під санкції ЄС потрапили автовиробники МАЗ і БелАЗ, а також «Новая нефтяная компания». У список санкцій Євросоюзу за підтримку Олександра Лукашенка потрапив і російський бізнесмен Михайло Гуцерієв.

Нагадаємо, глави МЗС ЄС визначилися з пакетом індивідуальних санкцій проти Білорусі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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