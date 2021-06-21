Після затримання в аеропорту Мінська одного з творців NEXTA Романа Протасевича, у Євросоюзі визначилися з санкціями щодо людей з оточення Олександра Лукашенка.

Як повідомляє брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Ріхард Йозвяк, Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ схвалила рішення щодо заморожування активів та заборону на видачу віз 78 людям та 8 юридичним особам. До санкційного списку увійшли бізнесмени, члени сім'ї Лукашенка, ректори, прокурори, судді, поліцейські та військові-високопосадовці.

Оприлюднення рішення в офіційному журналі ЄС очікується протягом понеділка, 21 червня.

А за інформацією «Радыё Свабода», у списки потрапили компанії МАЗ, БелАЗ, «Белаеронавігація», Bremino Group, Globalcustom, «Нова нафтова компанія», Logex і Sohra, а також депутати Олег Гайдукевич і Геннадій Давидько, помічник прокурора Аліна Касьянчік, міністр оборони Віктор Хренін, журналісти Андрій Муковозчік і Сергій Гусаченко, прес-секретарка МВС Ольга Чемоданова, а також бізнесмени Олексій Олексин і Олександр Зайцев.

Раніше «Наша ніва» повідомляла, що про четвертий пакет санкцій заявляв верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Джозеф Борель. Обмежувальні заходи введуть за порушення прав людини і тиск на опозицію, а також за примус екіпажу літака авіакомпанії Ryanair, на якому летів Протасевич, до приземлення.

Джозеф Борель також заявляв, що 24−25 червня на саміті ЄС розглянуть і затвердять економічні санкції проти Білорусі, які будуть стосуватися білоруського експорту в країни Євросоюзу.

Нагадаємо, що нещодавно в Білорусі у відставку подав керуючий справами президента РБ Віктор Шейман.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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