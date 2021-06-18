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Світ

США заморозили надання військової допомоги Україні, — ЗМІ

21:20 18 червня 2021
Білий дім

Білий дім тимчасово призупинив пакет військової допомоги Україні на 100 млн доларів, який включає в себе летальну зброю. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

За їх словами, Рада національної безпеки доручила чиновникам підготувати пакет допомоги, оскільки Вашингтон все більше стурбований масштабним нарощуванням російських військ біля кордону з Україною і Кримом. Але в результаті чиновники відклали пропозицію після того, як Росія оголосила про скорочення військ, розміщених поблизу України, напередодні саміту президента Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Проте джерела уточнили, що пакет все ще в цілості й може бути швидко відправлений в Україну.

За словами двох чоловік, знайомих з ходом обговорення питання, до пакету допомоги входять системи ППО ближнього радіусу дії, стрілецька зброя і протитанкова зброю.

Довідково: у 2021 році Пентагон схвалив два пакети допомоги Україні на загальну суму 275 млн доларів. Перший пакет, підписаний в березні 2021 року, поповнив український флот двома озброєними патрульними катерами Mark VI, 32 гарматними системами Seahawk A2 і десятком 30-мм гармат для мілководних катерів. У червні Конгрес схвалив ще один пакет на 150 млн доларів. Він включає кілька радарних систем, призначених для відстеження наближаються артилерійських снарядів і безпілотників.

Читайте також: «Саміт в Женеві: що сказав Байден про Україну».

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