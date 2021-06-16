Саміт у Женеві: що сказав Байден про Україну

У Женеві завершилася зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна. Першим з журналістами спілкувався президент Росії. Він дав пресконференцію за підсумками саміту. За словами Путіна, відбулася конструктивна розмова.

Президент США дав пресконференцію на відкритому повітрі. Він підтвердив, що вважає переговори, що відбулися, успішними. Байден погодився з Путіним у тому, що під час зустрічі не було ніякої ворожості. «Якщо хтось із нас не погоджувався зі співрозмовником, то так і говорив — я не згоден. Але це вимовлялося спокійно», — зазначив Байден.

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Він ще раз пояснив, чому саміт у Женеві був необхідний. Потрібно було обговорити найважливіші питання двосторонніх та міжнародних відносин, поговорити безпосередньо, щоб не було помилок, чітко сформулювати пріоритети та цінності США.

«Я сказав Путіну, що не можу зберегти довіру свого народу, якщо не буду відстоювати права людини», — підкреслив Байден.

Він назвав президенту Росії «базові правила, які потрібно виконувати», щоб відносини між двома країнами були передбачуваними та стабільними. Серед основних тем переговорів Байден зазначив:

- Безпека України (говорили про необхідність дотримуватися Мінських угод).

- Права людини (говорили про переслідування опозиції, зокрема про ситуацію з Олексієм Навальним, про важливість роботи вільних засобів масової інформації).

- Кібербезпека (Байден дав Путіну список з 16 стратегічних об'єктів США, які не можуть у жодному разі піддаватися нападам хакерів).

- Стратегічна стабільність (сторони домовилися розпочати взаємний діалог з питань обмеження озброєнь).

- Білорусь (Байден висловив глибоку стурбованість у зв'язку з ситуацією в країні).

Журналісти повідомили президенту США, що Путін під час своєї пресконференції заперечив причетність Росії до кібератак.

«Путін знає, що за такі дії будуть наслідки. У нас є істотні можливості у кіберсфері. Він точно не знає які, але вони істотні. І якщо він перетне межу, то ми відповімо», — заявив Байден. Він додав, що такими діями Путін «похитнув свій авторитет у світі».

Байден заявив, що обговорив з президентом Росії ситуацію з Олексієм Навальним. «Я сказав Путіну, що якщо Олексій Навальний помре у в'язниці, то наслідки для Росії будуть руйнівними», — попередив президент США.

Американський лідер підкреслив, що саміт у Женеві є всього лише початком діалогу. «Попереду багато роботи. Домовилися ми про щось сьогодні чи ні, буде видно через шість місяців», — сказав Байден.

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У якийсь момент американський лідер вибачився та зняв піджак. «У Женеві дуже яскраве сонце», — сказав Байден. Дійсно, 16 червня у Женеві було спекотно — температура повітря перевищувала 32 градуси. Байден перекинув піджак через ліву руку та продовжив спілкування з журналістами. Але незабаром завершив пресконференцію.

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